У Трампа взбунтовались из-за "адских санкций" против России: что известно

Администрация главы США Дональда Трампа оказывает негласное сопротивление введению "адских санкций" против России.

Речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который предлагает распространить санкции на российские банковский и газовый секторы и на госдолг РФ, пишет The Daily Beast. Ранее сам автор назвал его "законопроектом адских санкций".

Отмечается, что один из чиновников Государственного департамента направил председателю профильного комитета Сената письмо объемом в 22 страницы против нового проекта санкций.

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В письме указано, что администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекта, если в него не будут внесены ряд изменений. В Белом доме, что введение этих ограничений может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство в отношении действующих американских санкций против России".

Также, говорят у Трампа, законопроект якобы "грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам", поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря в Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.

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