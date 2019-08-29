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У Трампа приняли окончательное решение о судьбе доллара

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Министерство финансов Соединенных Штатов и Федеральная резервная система не будут в ближайшее время проводить валютные интервенции для ослабления доллара.

Таким образом глава Минфина США отреагировал на разговоры о скором принудительном ослаблении американской валюты, сообщает "Лента".

В частности, поводом для беспокойства стали заявления президента Дональда Трампа о том, что курс доллара является слишком завышенным и это мешает экспортерам, делая их продукцию менее конкурентоспособной.

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В то же время Мнучин не исключил возможность подобных интервенций в будущем.

По его словам, для этого Минфину придется согласовывать свои действия с ФРС, которая будет выступать его агентом при совершении валютных сделок.

На сегодняшний день на балансе регулятора находится около 94 млрд долларов. Эти свободные средства он может потратить на закупки иностранной валюты с целью ослабления доллара.

В последний раз ФРС и Минфин прибегали к валютным интервенциям в 2011 году. Это было связано с резким падением японской иены после землетрясения в Фукусиме.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система не будут проводить валютные интервенции для ослабления доллара

Министерство финансов США и Федеральная резервная система не будут проводить валютные интервенции для ослабления доллара

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые аналитики предсказали будущий крах доллара, при этом резкое снижение американской валюты может повлиять на глобальную экономику, а это плохо и для Украины.

Сильные колебания на валютных рынках могут вызвать проблемы в финансовой системе, и они не выгодны никому – ни США, ни Украине.

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Персона
Стивен Мнучин
Место
США
Тег
доллар
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