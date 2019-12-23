Дело не в звонке Зеленского: у Трампа пояснили заморозку помощи Украине

Белый дом назвал необоснованной привязку заморозки помощи Киеву с телефонным разговором президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле.

"Увязывать приостановку помощи со звонком безрассудно. Как уже сообщалось публично, о приостановке помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля", – сообщила представитель администрации американского президента Рейчел Семмел в комментарии CNN.

По ее словам, выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту – это ввод в заблуждение и неточность.

В то же время представитель Демократической партии США в Сенате Чак Шумер призвал вызвать чиновника Белого дома Майка Даффи, который фигурирует в опубликованных документах, в качестве свидетеля на суд по импичменту Трампа.

"Если для вызова Даффи нужно обоснование, то вот оно. Высокопоставленный сотрудник администрации приказывает прекратить помощь через 90 минут после того, как Трамп позвонил Зеленскому, и просит хранить это в глубокой тайне", – резюмировал сенатор.

Белый дом назвал необоснованным заморозку помощи Киеву с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Как писал OBOZREVATEL:

США должны выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год. Это позволит ВСУ получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Также стало известно, что администрация Трампа сорвала быструю оборонную помощь Украине.

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