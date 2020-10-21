У Трампа нашли счет в стране, с которой он ведет торговую войну

В налоговых отчетах президента США Дональда Трампа нашли банковские счета в трех зарубежных странах. Один из них американский лидер держит в Китае, с которым ведет торговую войну.

Об этом сказано в материале газеты The New York Times, передает BBC. По данным издания, счет в Китае контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 тыс. в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год.

По данным газеты, два других счета Трампа находятся в Великобритании и Ирландии.

Отмечается, что они оформлены на юридических лиц, соответственно не фигурируют в его публичных финансовых отчетах.

Таким образом налоговые отчеты не содержат подробных сведений о том, сколько денег могло пройти через зарубежные счета Трампа.

Алан Гартен, юрист Trump Organization, заявил изданию, что компания "открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги", связанные с усилиями по ведению бизнеса там. Он уточнил, что счет был открыт после того, как Trump Organization открыла офис в Китае "для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии".

"Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис оставался бездействующим", – заявил Гартен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020-го президент США Дональд Трамп подписал с Китаем первую часть торгового соглашения, которое позволило завершить торговую войну. По условиям соглашения, Китай должен купить американские товары и услуги на сумму $200 млрд.

До этого между странами 18 месяцев длилось противостояние и обмен взаимными ограничениями. Несмотря на подписание торгового соглашения, отношения между США и Китаем через некоторое время снова заметно ухудшились.

23 мая Министерство торговли США внесло в черный список 33 китайские компании и организации.

14 июля Китай ввел санкции против ряда должностных лиц и организаций в США.

В августе стало известно, что США могут полностью отрезать Китай от доллара.