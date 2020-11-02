У тещи председателя КСУ нашли землю под Киевом на миллионы гривен

Теща председателя Конституционного суда Александра Тупицкого – Лариса Колпаченко – владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом, хотя работала фармацевтом.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество. По информации ЦПК, Лариса Колпаченко является матерью жены судьи – Ольги Тупицкой (Колпаченко в девичестве). Ранее она работала обычным фармацевтом в одной из аптек Донецка.

"В годовой декларации Тупицкого за 2018 год она упоминалась как совладелица донецкой квартиры жены судьи. Кроме того, в августе 2018-го Колпаченко приобрела четыре участка общей площадью 0,23 га в Василькове, Киевской области. На самой большой из участков расположен дом площадью 211 кв. м" – сказано в материале.

Отмечается, что рядом расположен участок самого Тупицкого, владельцем которого он тоже стал в августе 2018 года. Вместе эти участки образуют массив в 0,3 га.

"На специализированных сайтах стоимость дома подобной площади может варьироваться от 9 до 23 тыс. грн за кв. м. Поэтому только стоимость дома на земле Колпаченко могла достичь 1,7 млн гривен. В то же время на соседней улице 100 м² земли продают за $300, поэтому за участки Колпаченко могла заплатить еще около 200 тыс. грн", – отмечают аналитики ЦПК.

Отмечается, что судья Тупицкий за эти годы не декларировал займов, которые могли бы объяснить упоминавшиеся расходы тещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты обнаружили у Александра Тупицкого незадекларированный земельный участок в поселке Кореиз в оккупированном Крыму, который он приобрел в 2018 году и оформил по российским законам.

30 октября Тупицкий оправдался за незадекларированный земельный участок в Крыму. Он заявил, что его умысел "сомнительный".