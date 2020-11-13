У Шмыгаля пообещали компенсировать украинцам потери из-за карантина
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что правительство поддержит бизнес и украинцев, потерявших заработок из-за карантина выходного дня.
"Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форсмажорным, и люди, которые сдают или берут в аренду помещения, могли воспользоваться этим правом для компенсации", – сообщил Немчинов в эфире телеканала "Дом".
Министр отметил, что рассчитывать на выплаты могут люди, которые официально трудоустроены и из-за карантина будут лишены работы в субботу и воскресенье.
"Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", – резюмировал Немчинов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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