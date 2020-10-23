У Путина захотели совершить "чудо" с цифровым рублем

В России цифровой рубль может появиться через 3-7 лет, если начать его разработку прямо сейчас.

Спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что тактика российский властей в этом вопросе может привести к новому "чуду". Об этом сообщает кремлевское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В то же время он отметил, что у рубля нет шансов стать лидером в этой сфере. Для этого необходимо было запустить процесс четыре года назад.

"Но зачем? Риск с точки зрения финансов настолько большой, что, мне кажется, стратегия "быстрый второй" гораздо эффективнее, чем попытки стать первыми. Давайте посмотрим, что получится у лидера, в какие барьеры он упрется", – пояснил Песков.

"Такая тактика может помочь обойти многие трудности и в итоге способна привести к новому "чуду". Как у нас случилось, например, с безналичными платежами. Центральный банк спокойно выстроил соответствующие инфраструктуры, и в какой-то момент мы на повороте многие страны обошли. Это, как сейчас говорят, "русское карточное чудо". Я думаю, наш ЦБ и Минфин точно способны на еще одно такое чудо", – резюмировал спецпредставитель российского президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля в России обвалился до рекордно низких отметок. В частности, стоимость евро впервые с февраля 2016 года превысила 91 рубль.

Главным фактором, влияющим на рубль, стал обострившийся конфликт между Азербайджаном и Арменией. Обвал рубля случился также на фоне новых санкций в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а также резкого роста числа заболевших коронавирусом.