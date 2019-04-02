У Путина решили обложить россиян пятью новыми налогами

В России Министерство финансов предложило добавить в Налоговый кодекс пять новых пунктов.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает "КоммерсантЪ"

Речь идет об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, гостиничном сборе и налоге с операторов связи. Таким образом, Минфин РФ реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений. По данным издания, ведомство занималось подготовкой этого законопроекта более года.

Бизнес-сообщество ранее выразило опасения касательно роста чрезмерной налоговой нагрузки в России. Высказывалось опасение, что перевод "неналогов" в налоги даст государству рычаг давления на компании — счета организаций могут быть заморожены за неуплату утилизационного или курортного (гостиничного) сбора.

В связи с этим предприниматели 14 марта обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением "неналогов" в Налоговый кодекс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее влиятельный российский финансист и руководитель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин предупредил, что Россия готовится к экономической войне и усиленно создает денежные резервы для гонки вооружений.

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