У Путина рассказали, как будут выполнять сделку ОПЕК

Минэнерго РФ пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ между всеми участниками нефтяного рынка России, включая малые компании.

Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Мы берем за базу февраль 2020 года для наших компаний, и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения. Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года", – сказал он.

По словам министра, весь этот объем снижения пропорционально распределен между всеми участниками, включая малые нефтекомпании и операторов СРП-проектов.

"Да, мы равномерно распределяем среди всех компаний, которые занимаются добычей в России, это один из принципов распределения квот, которые мы обсуждали и который мы считаем правильными – все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, для того чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации", – подчеркнул он.

Ранее Новак также заявлял, что в ближайшее время не стоит ждать высоких цен на нефть, поскольку сейчас проходит затоваривание рынка.

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