У Путина рассказали, как будут выполнять сделку ОПЕК

Минэнерго РФ пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ между всеми участниками нефтяного рынка России, включая малые компании.

Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Мы берем за базу февраль 2020 года для наших компаний, и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения. Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года", – сказал он.

По словам министра, весь этот объем снижения пропорционально распределен между всеми участниками, включая малые нефтекомпании и операторов СРП-проектов.

"Да, мы равномерно распределяем среди всех компаний, которые занимаются добычей в России, это один из принципов распределения квот, которые мы обсуждали и который мы считаем правильными – все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, для того чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации", – подчеркнул он.

Ранее Новак также заявлял, что в ближайшее время не стоит ждать высоких цен на нефть, поскольку сейчас проходит затоваривание рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение начнет действовать с 1 мая.

20 апреля в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед выполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для ее хранения.

В Кремле считают, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории случился 20 апреля, – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.

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