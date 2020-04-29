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29 апреля • обновлено в 11:48
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У Путина рассказали, как будут выполнять сделку ОПЕК

1.6т
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Минэнерго РФ пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ между всеми участниками нефтяного рынка России, включая малые компании.

Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Мы берем за базу февраль 2020 года для наших компаний, и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения. Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года", – сказал он.

У Путина рассказали, как будут выполнять сделку ОПЕК

По словам министра, весь этот объем снижения пропорционально распределен между всеми участниками, включая малые нефтекомпании и операторов СРП-проектов.

"Да, мы равномерно распределяем среди всех компаний, которые занимаются добычей в России, это один из принципов распределения квот, которые мы обсуждали и который мы считаем правильными – все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, для того чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации", – подчеркнул он.

Ранее Новак также заявлял, что в ближайшее время не стоит ждать высоких цен на нефть, поскольку сейчас проходит затоваривание рынка.

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Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Александр Новак
Место
Россия
Тег
нефть
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Второй Вилли
Второй Вилли
Сокращать добычу расеюшка, конечно, не будет. А когда её в этом уличат, возопит ахдедаказатильства???. Ничего нового.)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Второй Вилли, трепло
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Экономика

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