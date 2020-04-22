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22 апреля • обновлено в 16:10
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У Путина сказали, как собираются бороться с обвалом цен на нефть

2.3т
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Ситуация на рынке нефти очень сложная, однако следует подождать, когда заработает сделка ОПЕК+, и только тогда делать какие-то выводы.

Об этом заявил в среду, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Газета.RU".

Говоря о том, будет ли РФ принимать какие-то меры из-за падения цен на нефть, Песков отметил, что сначала нужно проанализировать ситуацию после начала действия новых условий сделки ОПЕК+.

"Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе", — сказал Песков, добавив, что сейчас нужно просто подождать.

Путин и Песков

Путин и Песков

Газета.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле отмечали, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории произошел 20 апреля – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.

В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Во вторник, 21 апреля, цены на нефть продемонстрировали обвал. Стоимость WTI обвалилась на 30% – до $14,20, а Brent опустилась ниже $19 за баррель.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд). Такую цифру в результате корректировок с учетом стоимости барреля нефти в $20 получили в правительстве РФ.

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Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
нефть
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
где и в чем саудиты будут хранить добытую нефть?
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Экономика

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