У Путина признали серьезные проблемы с 'Северным потоком-2' из-за санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что новые санкции США против "Северного потока-2" способны осложнить завершение строительства газопровода.

Однако представитель Владимира Путина считает, что и Россия, и Европа заинтересованы в реализации проекта. Об этом сообщает РБК.

"Конечно, это способно осложнить завершение строительства, но вместе с тем и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы, чтобы этот проект был реализован, финализирован, в интересах европейских потребителей и поставщиков газа", – отметил Песков.

По его словам, санкции Вашингтона в отношении газопровода нацелены на максимальную сложность в окончании укладки газопровода.

В частности, администрация президента США Дональда Трампа якобы готовится ввести против "Северного потока-2" более широкие санкции, которые могут стать "смертельным ударом" для проекта РФ. Указывается, что санкции якобы одобрены Конгрессом, и их могут ввести в ближайшие недели.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.

В начале года Россия обещала закончить прокладку газопровода в конце 2020-го или начале 2021 года, но пока работы не начинались. Самым вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".