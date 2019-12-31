У Путина признали поражение с запуском "Северного потока-2"

В России отказались назвать дату запуска газопровода "Северный поток-2" из-за наложения санкции США.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Не думаю, что кто-то сейчас возьмется называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений. Это создает проблемы, но это не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение", – рассказал представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал отказ швейцарского компании Allseas продолжать строительство газопровода.

"Компания на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций Соединенных Штатов Америки приняла решение о завершении работ. На это решение, безусловно, компания имеет право. Это сдвинет сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые (строительные – Ред.) мощности для этого имеются об этом мы тоже уже говорили", – отметил он.

Северный поток-2

Как сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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