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12 марта • обновлено в 13:36
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У Путина признали опасность коронавируса для мировой экономки

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику.

Об этом заявил в четверг, 12 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Газета.RU.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

По его словам, коронавирус может иметь более серьезные последствия для экономики. Он отметил, что глобальная экономическая рецессия "может быть где-то на горизонте".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия от кризиса только выиграет. При этом доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января 2020 года упали на 41,1% в годовом сопоставлении – до $3 млрд.

Кроме того, физический экспорт газа за январь 2020 года по сравнению с январем 2019 года уменьшился на 11,9% – до 18,3 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

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Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
кризис
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