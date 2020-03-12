У Путина признали опасность коронавируса для мировой экономки

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику.

Об этом заявил в четверг, 12 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Газета.RU.

Дмитрий Песков

По его словам, коронавирус может иметь более серьезные последствия для экономики. Он отметил, что глобальная экономическая рецессия "может быть где-то на горизонте".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия от кризиса только выиграет. При этом доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января 2020 года упали на 41,1% в годовом сопоставлении – до $3 млрд.

Кроме того, физический экспорт газа за январь 2020 года по сравнению с январем 2019 года уменьшился на 11,9% – до 18,3 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

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