У Путина пожаловались на силу санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции влияют на экономические отношения РФ и Китая.

"В этом мире все взаимосвязано. Ни одна из стран не свободна в своих движениях и решениях. Любому государству приходится балансировать и корректировать свою деятельность в экономической области, потому что все мы зависим друг от друга. В этом плане – да, конечно, в наших двусторонних отношениях ощущается влияние американских санкций", – отметил Песков, передают "РИА Новости".

Однако, по его словам, суверенитета РФ и Китая хватает, чтобы принимать чрезвычайно важные меры. Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что двусторонние отношения между странами –очень значимый аспект мировой экономики.

"Каждому из них приходится учитывать все факторы, все элементы, которые могут отразиться на нем в будущем. Некоторые китайские бизнесмены действуют с большей опаской, другие — более решительно. Кто-то ждет, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы. Один из таких заводов будет открыт во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию", – подчеркнул Песков.

Он также признал, что санкции оказывают "определенное влияние на различных зарубежных инвесторов, которые потенциально могли бы вкладываться в Россию и на бизнесменов, которые потенциально могли бы открывать здесь свои предприятия".

Американские санкции влияют на экономические отношения РФ и Китая

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

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