В ближайшее время не стоит ждать высоких цен на нефть, поскольку сейчас проходит затоваривание рынка.

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает Reuters.

По его словам, рост нефтяных котировок зависит от двух факторов: скорости восстановления мировой экономики от кризиса и разгрузки переполненных нефтехранилищ. В ближайшее время надежды на подорожание сырья мало.

"В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++", — пояснил Новак.

Роста цен на нефть ждать не стоит

По его словам, во многом эффективность нового соглашения будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика от кризиса.

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