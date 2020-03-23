У Путина под шумок коронавируса захотели отменить антироссийские санкции

В России решили на фоне вспышки коронавируса COVID-19 попросить об отмене санкций.

В частности, об этой идее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что она заслуживает внимания, передает Газета.RU.

"Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию. Сама идея заслуживает внимания, но здесь все зависит от известных столиц", — сказал Песков.

Дмитрий Песков

При этом он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы Москва готовила односторонние шаги в этом направлении. "И мне не известно о том, что это считается целесообразным", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.

Также ранее премьер Саксонии (Федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер выступил за снятие санкций с России и позвал президента Владимира Путина в Саксонию.

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