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23 марта • обновлено в 13:47
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У Путина под шумок коронавируса захотели отменить антироссийские санкции

1.3т
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В России решили на фоне вспышки коронавируса COVID-19 попросить об отмене санкций.

В частности, об этой идее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что она заслуживает внимания, передает Газета.RU.

"Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию. Сама идея заслуживает внимания, но здесь все зависит от известных столиц", — сказал Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

При этом он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы Москва готовила односторонние шаги в этом направлении. "И мне не известно о том, что это считается целесообразным", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.

Также ранее премьер Саксонии (Федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер выступил за снятие санкций с России и позвал президента Владимира Путина в Саксонию.

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Темы
Санкции против России Коронавирус
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
вирус
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Хнык хнык...санкции снимите. Они очень полезные, мы так сказали своему быдлу, но пожалуйста снимите.паххахахахахах
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Себостьян Прейро, скорее 404 ходит по миру хныча ну ужесточите санкции против России. Россия никого ни о чем не просит, без подаче переживём.
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