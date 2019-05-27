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/Новости экономики

У Путина отреагировали на возможный дефолт Украины

4.3тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что не намерен комментировать взаимоотношения Украины с Международным валютным фондом.

"Это не наше дело комментировать заявления господина (украинского олигарха Игоря Коломойского. – Ред.), это внутренняя дискуссия, внутриукраинская. Конечно, мы не можем и не хотим комментировать", – сообщил представитель Владимира Путина, передает ТАСС.

По его словам, говоря о предложении Коломойского объявить дефолт по внешнему долгу, речь идет о реноме страны как надежного заемщика.

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"Известно, что существуют долговые обязательства Украины, пока мы из этого исходим", – резюмировал Песков.

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В Кремле заговорили о долговых обязательствах

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959 года), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – отметил он.

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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Golan Sim, нацизм это на россии!!!! Ты берега попутал!!!!!!!
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Grich Lara
Grich Lara
Golan Sim, перше,не треба казок про те,що з країн Європи не емігрують,емігрують та ще й як,кордони відкриті дають більшу можливість пошуку роботи,світ змінився малята,і люди завжди шукають де краще,друге,щоб мати великі пенсії треба платити високі внески в пенсійний фонд хоча б сорок років і ще всім чесно платити податки,інакше не буває,інакше казочка про білого бичка для неосвічених,щоб ліки і тарифи не були високі треба мати конкуренцію,про війну запитуйте в Путіна і іже з ним,за нацизм спитайте в тих же французів з італійцями,бо видно,що вони ніяк не порозумнішають,німцям це якось поки що вдалося,далі буде видно,а ще запитайте Росію коли вона перестане бути міжнародним «гопником»,бо тоді лиш це все закінчиться,надіюсь,що цей короткий лікбез для молодого комсомольця чи старого комуніста стане в пригоді
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