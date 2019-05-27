У Путина отреагировали на возможный дефолт Украины

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что не намерен комментировать взаимоотношения Украины с Международным валютным фондом.

"Это не наше дело комментировать заявления господина (украинского олигарха Игоря Коломойского. – Ред.), это внутренняя дискуссия, внутриукраинская. Конечно, мы не можем и не хотим комментировать", – сообщил представитель Владимира Путина, передает ТАСС.

По его словам, говоря о предложении Коломойского объявить дефолт по внешнему долгу, речь идет о реноме страны как надежного заемщика.

"Известно, что существуют долговые обязательства Украины, пока мы из этого исходим", – резюмировал Песков.

В Кремле заговорили о долговых обязательствах

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959 года), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – отметил он.

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