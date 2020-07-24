У Путина сказали, как ответят на новые санкции США против 'Северного потока-2'

Россия в случае введения новых санкций США против "Северного потока-2" выстроит новую стратегию строительства газопровода.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Подождем, что будет в итоге. Санкции против "Северного потока" – это, безусловно, то, что вызывает обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту", –заявил Песков.

Он призвал не забывать о том, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимают участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний. "И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству", – подчеркнул представитель Кремля.

"Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели – необходимости завершения строительства этого мега-проекта", – указал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".