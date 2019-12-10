У Путина отказались считать решенным спор с Украиной по газу

В Кремле заявили, что России и Украине не удалось выйти на окончательные договоренности по вопросам транзита и поставок газа.

"Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, глава РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе прошедших в Париже переговоров договорились продолжить обсуждение газового вопроса.

"На встрече были глава "Газпрома" Алексей Миллер и его коллега с украинской стороны, были озвучены подходы сторон. Руководители стран договорились продолжить общение", – резюмировал Песков.

В Кремле заявили, что России и Украине не удалось выйти на окончательные договоренности

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