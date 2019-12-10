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10 декабря • обновлено в 15:06
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У Путина отказались считать решенным спор с Украиной по газу

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В Кремле заявили, что России и Украине не удалось выйти на окончательные договоренности по вопросам транзита и поставок газа.

"Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, глава РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе прошедших в Париже переговоров договорились продолжить обсуждение газового вопроса.

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"На встрече были глава "Газпрома" Алексей Миллер и его коллега с украинской стороны, были озвучены подходы сторон. Руководители стран договорились продолжить общение", – резюмировал Песков.

В Кремле заявили, что России и Украине не удалось выйти на окончательные договоренности

В Кремле заявили, что России и Украине не удалось выйти на окончательные договоренности

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу
Место
Россия
Тег
газ
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фил филька
фил филька
кружевные зачем вам кровавый транзит?)))
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