"У Путина освоят €30 млрд": эксперт рассказал, зачем России газопровод в обход Украины

"Газпром" строит газопровод "Северный поток-2", чтобы лишить Украину транзитных доходов и обеспечить доходы друзьям президента России Владимира Путина.

В частности, основными подрядчикам проекта российского монополиста выступает окружение лидера Кремля, сообщил генеральный директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин в комментарии "Сегодня".

"Доходы подрядчиков я бы поставил на первое место", – подчеркнул он.

Одновременно с этим Корчемкин отметил, что существование транзита газа не зависит от стратегии Украины.

"Никакая стратегия не даст подрядчикам возможность освоить более €30 млрд – столько стоят российские газопроводы, соединяющие Бованенковское месторождение с берегом Балтийского моря", – резюмировал он.

"Газпром" строит "Северный поток-2", чтобы обеспечить доходы друзьям президента России Владимира Путина

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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