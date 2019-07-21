Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"У Путина освоят €30 млрд": эксперт рассказал, зачем России газопровод в обход Украины

3.1т Читать материал на украинском

"Газпром" строит газопровод "Северный поток-2", чтобы лишить Украину транзитных доходов и обеспечить доходы друзьям президента России Владимира Путина.

В частности, основными подрядчикам проекта российского монополиста выступает окружение лидера Кремля, сообщил генеральный директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин в комментарии "Сегодня".

"Доходы подрядчиков я бы поставил на первое место", – подчеркнул он.

Новости
Россия оспорит удар ЕС по газопроводу Путина: что задумал "Газпром"

Одновременно с этим Корчемкин отметил, что существование транзита газа не зависит от стратегии Украины.

"Никакая стратегия не даст подрядчикам возможность освоить более €30 млрд – столько стоят российские газопроводы, соединяющие Бованенковское месторождение с берегом Балтийского моря", – резюмировал он.

"Газпром" строит "Северный поток-2", чтобы обеспечить доходы друзьям президента России Владимира Путина

"Газпром" строит "Северный поток-2", чтобы обеспечить доходы друзьям президента России Владимира Путина

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
2
14
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У свiдомо МАНДАйнутой отары, в унисон потекли слюни от таких сумм?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Иваненко Виталий, это же годовой бюджет всего Галушкиного Каганата
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Когда же вы наконец слезете с этой проклятой, московицкой газовой иглы?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А у нас всё ради друзей Путина)))))))))))))))))))))))Мост в Крым...стадионы...космодромы.. заводы...газопроводы...дома....больницы....А что у вас ради друзей дурака Зе????)))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Блоги / мнения

ads pixel