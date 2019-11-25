У Путина и Зеленского есть один вопрос для личной встречи – Тука

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил: на личной встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может обсуждаться только один вопрос.

"Насколько я понимаю, единственный вопрос, который рассчитывают обсудить в случае формата тет-а-тет – это вопрос транзита газа", – сказал он OBOZREVATEL.

В этом контексте Тука напомнил о том, что в России уже "прозвучал месседж о том, что Украина готова рассмотреть поставки газа в счет уплаты 3 миллиардов по иску "Нафтогаза" против "Газпрома".

Новости Встреча Путина и Зеленского обречена

В то же время он заметил: вопрос о том, кому в большей степени выгодна личная встреча – "вопрос спорный". "С моей точки зрения, тут идет игра: у кого нервы крепче".

"Да, Россия заинтересована в том, чтобы не прерывать транзит, потому что она не успевает закончить строительство "Северного потока-2". Точно такой же интерес и у конечных потребителей газа, европейских стран. И обе эти стороны заинтересованы в том, чтобы транзит продолжался".

На Украину будут давить с двух сторон, предположил Тука

"И обе эти стороны будут давить на Украины, чтобы заставить ее на любых условиях согласиться подписать транзитный договор", – спрогнозировал Тука. Вместе с тем он признал: на сегодняшний день руководству "Нафтогаза" удается отстаивать национальные интересы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кремле не подтвердили личную встречу Путина и Зеленского во время нормандского саммита. Ранее стало известно о том, что следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября.

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