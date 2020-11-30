У ПриватБанка отсудили здание главного офиса
Хозяйственный суд Днепропетровской области по иску ООО "Океанмаш" поддержал решение, которым ПриватБанк лишат права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре.
"Хозсуд в полном объеме удовлетворил исковые требования компании, которая незаконно претендует на офисное помещение, находящееся в собственности банка", – сообщает пресс-служба финучреждения.
ПриватБанк утверждает, что здание "Океанмаша" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность финучреждения до национализации – в августе 2016 года.
"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу ПриватБанка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", – сообщают представители банка.
В ПриватБанке отмечают, что судебные споры вокруг права собственности на один из офисов, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность и бесперебойную работу его сервисов.
Также финучреждение подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области по "Океанмашу".
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших акционеров, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.