У ПриватБанка отсудили здание главного офиса

Хозяйственный суд Днепропетровской области по иску ООО "Океанмаш" поддержал решение, которым ПриватБанк лишат права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре.

"Хозсуд в полном объеме удовлетворил исковые требования компании, которая незаконно претендует на офисное помещение, находящееся в собственности банка", – сообщает пресс-служба финучреждения.

ПриватБанк утверждает, что здание "Океанмаша" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность финучреждения до национализации – в августе 2016 года.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу ПриватБанка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", – сообщают представители банка.

В ПриватБанке отмечают, что судебные споры вокруг права собственности на один из офисов, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность и бесперебойную работу его сервисов.

Также финучреждение подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области по "Океанмашу".

Как сообщал OBOZREVATEL: