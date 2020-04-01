"Бюджет недополучил 60 млрд!" У Порошенко рассказали, что может спасти экономику

В первом квартале 2020 государственный бюджет недополучил 60 миллиардов гривен. Однако, в "Европейской солидарности" есть четкий план по спасению экономики и усиления мер противодействия эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "ЕС" Олег Синютка в эфире телеканала "Прямой". По его убеждению, власть довела экономику страны до кризиса.

"Мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя власть довела экономику до кризиса, если не говорить – до катастрофы. И это началось не на этой неделе, не на прошлой неделе, а уже на протяжении последних полгода. Пониженный рост промышленного производства, падение валового внутреннего продукта", – сказал Синютка.

"Я думаю, что мы точные ниши цифры уже увидим завтра-послезавтра, но наверное первый квартал сегодняшняя власть закончит с результатом минус 60 миллиардов гривен недопоступлений в государственный бюджет. И это катастрофа", – отметил народный депутат.

Власть слабая, это понятно, но государство и люди, которые живут в государстве, точно ничем не провинились. И надо спасать экономику, социально поддерживать людей и спасать государство, – убежден Синютка.

"Тем более, что и к коронавируса, который не пришел неожиданно, в течение трех месяцев власть так и не смогла подготовиться, чтобы обеспечить масками, обеспечить одеждой врачей, технически оснастить наши больницы. Единственное, что сумели представители власти, так это распродавать наши запасы и теперь украинские маски находят в Испании", – подчеркнул он.

Он добавил, что партия "Европейская солидарность" четко предложила те вещи, которые спасут нашу страну.

"И сотрудничество с Международным валютным фондом действительно является одной из таких базовых вещей потому что нам нужны долгосрочные дешевые ресурсы, а также мы должны дать сигнал международным финансовым учреждениям,что мы работаем", – сказал он.

Народный депутат убежден, что те законы, которые были приняты в парламенте, смогут улучшить ситуацию. Это касается и проголосованного закона о рынке земли, где была учтена позиция "Европейской солидарности", и запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности, продажа земли иностранцам и будет создан цивилизованный государственный кадастр земель и земельный банк.

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