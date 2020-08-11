У Порошенко потребовали от власти провести расследование хищений в ПриватБанке

В партии "Европейская солидарность" обратились к президенту, генеральному прокурору, НАБУ, НАПК и Госфинмониторингу с требованием расследовать факты хищений в ПриватБанке.

Об этом говорится в заявлении партии. Там напомнили, что Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки от имени Правительства США официально обвинило бывших владельцев ПриватБанка в масштабных хищениях средств

Так, в политсиле потребовали:

пойти на полное и всеобъемлющее сотрудничество с американской системой правосудия в части ее обвинений в адрес Коломойского и его сообщников;

начать диалог с американской стороной с целью возвращения незаконно выведенных из ПриватБанка финансовых ресурсов, которые должны компенсировать расходы государства на защиту клиентов ПриватБанка от последствий мошеннических действий бывших его частных владельцев;

возбудить уголовные производства против Коломойского по эпизодам, которые касаются фактов финансовых махинаций, уличенных американским правосудием;

гарантировать независимость деятельности Национального банка Украины и отказ от политического преследования, против тех, кто спас средства десятков миллионов вкладчиков, обеспечив национализацию ПриватБанка;

создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции и общества за расследованием самого масштабного в истории Украины мошенничества с активами ПриватБанка.

"Необходимость создания такой комиссии очевидна ввиду того, что Владимир Зеленский в силу зависимости от Коломойсього и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности Коломойского. До избрания Президентом Зеленский был младшим бизнес партнером Коломойского. Зеленский лично – фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств ПриватБанка. в частности, в феврале 2019 обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков ПриватБанка вывели на счета студии "Квартал 95", – напомнили в политсиле.

Как ранее писал OBOZREVATEL, семья Суркисов подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о якобы их причастности к выводу средств из ПриватБанка.