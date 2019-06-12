У SkyUp внезапно отобрали лицензию: что теперь будет с рейсами

Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp.

В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства, передает avianews.

"Мы уверены в том, что ежегодно миллионы пассажиров, недовольных услугами авиакомпаний, пишут негативные отзывы на их адрес и в сети о том, что их не устраивает выбор и качество питания на борту, некомфортные кресла, внешний вид и поведение бортпроводников, отсутствие объявлений на борту самолета и многое другое. Но в правовом государстве все это не может быть основанием для приостановки действия лицензии авиакомпании", – говорится в сообщении.

В SkyUp отметили, что определение о приостановке лицензии затрагивает права порядка 8000 пассажиров в сутки, которые пользуются услугами авиакомпании.

Кроме того, представители лоукостера считают, что решение Барышевского суда Киевской области негативным образом скажется на репутации страны и инвестиционном климате.

Авиакомпания уже обжаловала соответствующее определение суда, подав апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области.

"Мы ожидаем законного решения. Хотим заверить наших пассажиров в том, что эта юридическая профанация не сможет помешать нам выполнить свои обязательства", – резюмировали в SkyUp.

Авиакомпания уже обжаловала соответствующее определение суда

При этом по состоянию на 9:50 в аэропорту "Борисполь" рейсы SkyUp до сих пор остаются в расписании.

OBOZREVATEL обратился за официальным комментарием по поводу решения о приостановке действия лицензии лоукостера.

Напомним, что 18 мая 2018 года авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский лоукостер SkyUp попал в скандал с задержкой рейсов. Так, в феврале текущего года несколько недель подряд были проблемы с вылетом самолетов этой компании из аэропорта "Киев" в Египет.

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