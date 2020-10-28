У патриарха Кирилла нашли элитную недвижимость на сотни миллионов рублей

Семья епископа Русской православной церкви патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей (82,3 млн гривен).

Одну из семи квартир ему подарил бизнесмен Александр Димитриевич. Квартира в Санкт-Петербурге возле Мариинского театра оценивается примерно в 42 млн рублей (15,4 млн гривен). Об этом сообщает Telegram-канал "Проект".

Помимо подаренной Димитриевичем квартиры по адресу набережная Крюкова канала, 7/2 у семьи патриарха Кирилла есть доля в нежилом помещении в том же доме.

Также он имеет две квартиры в Петербурге, четыре в Москве (три в центре и одна на северо-западе столицы в элитном ЖК) и дом в Подмосковье.

Две из этих квартир были записаны на епископа Русской православной церкви, но сейчас у них отсутствует собственник.

Патриарх Кирилл владеет недвижимостью на 225 млн рублей (82,3 млн гривен) "Проект"

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнес-джет Gulfstream G450, на котором передвигался патриарх Кирилл, выставили на продажу. Цена самолета епископа Русской православной церкви не раскрывается. Ее готовы предоставить только по запросу.