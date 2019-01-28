"У них много денег": в России разозлились из-за нового соглашения Украины

В России считают, что Украине невыгодно заключать договоренности по энергоэффективности с кем либо, кроме Москвы.

Таким образом в Госдуме отреагировали на совместное заявление по сотрудничеству между Украиной и Норвегией, передает RT.

"Норвегия является крупным игроком по экспорту энергоресурсов. Поэтому для них возможный рынок сбыта — вопрос интересный и их логика понятна. Для Украины, имея под боком одного из крупнейших экспортёров в лице Российской Федерации, заключать какие-то договорённости с более отдалёнными странами совершенно невыгодно. Любое рыночное соглашение между этими двумя странами также неудобно", — сказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его словам, в Украине в настоящий момент совершенно "не обращают внимания на деньги, видимо, у них их очень много".

"Очень жаль, что украинское государство планирует более дорогостоящее сотрудничество с Норвегией. Наверное, таким образом они хотят показать свою независимость. Это просто политическая игра, которая невыгодна как власти, так и народу", — заключил депутат.

Игорь Ананских Ruspekh.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 января, Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

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