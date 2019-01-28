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МирСпорт

/Новости экономики

"У них много денег": в России разозлились из-за нового соглашения Украины

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В России считают, что Украине невыгодно заключать договоренности по энергоэффективности с кем либо, кроме Москвы.

Таким образом в Госдуме отреагировали на совместное заявление по сотрудничеству между Украиной и Норвегией, передает RT.

"Норвегия является крупным игроком по экспорту энергоресурсов. Поэтому для них возможный рынок сбыта — вопрос интересный и их логика понятна. Для Украины, имея под боком одного из крупнейших экспортёров в лице Российской Федерации, заключать какие-то договорённости с более отдалёнными странами совершенно невыгодно. Любое рыночное соглашение между этими двумя странами также неудобно", — сказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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По его словам, в Украине в настоящий момент совершенно "не обращают внимания на деньги, видимо, у них их очень много".

"Очень жаль, что украинское государство планирует более дорогостоящее сотрудничество с Норвегией. Наверное, таким образом они хотят показать свою независимость. Это просто политическая игра, которая невыгодна как власти, так и народу", — заключил депутат.

Игорь Ананских

Игорь Ананских

Ruspekh.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 января, Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

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Место
Россия
Теги
УкраинаРоссияНовости России
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Петров Игорь
Петров Игорь
...у немытых массовые разрывы, раньше и за меньшее пугали калибрами ,тополями и танками в Киеве, сейчас просто скулят...
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Семенов Александр
Семенов Александр
Все знают , что норвежская нефть , и особенно газ самые "дешёвые" в мире !!!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Этот чувак с интересной фамилией слегка лукавит. Ему наплевать на наши расходы, ему возможно наплевать и на доходы россии от проданного газа Украине. Вопрос совсем в другом. Если при снижении продажи нефти скважины можно законсервировать, а потом снова добывать из нее нефть, то при снижении добычи газа скважину не законсервируешь! Скважина просто разрушиться или добытый из нее газ нужно сжигать в виде факела. Поэтому этим деятелям нужно думать какие выгодные условия предложить Украине, чтобы не снижать добычу газа. Мы еще поторгуемся господа!
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