''У нас война'': экономист обосновал расходы Украины на оборону

Нынешние бюджетные расходы Украины на оборону абсолютно обоснованы. Учитывая войну на Донбассе выделение 6% от ВВП это разумная цифра.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономический эксперт Евгений Невмержицкий. По его словам, другие развитые страны в среднем тратят на оборону приблизительно 3% от ВВП.

"Но если у нас война, конечно, расходы на оборону должны быть увеличены. У нас вдвое больше, поскольку у нас происходят военные действия", - пояснил Невмержицкий.

Экономист уточнил, что финансирование армии должно быть достаточным для обеспечения безопасности государства. Но по сравнению с таким агрессором как Россия, даже если бы Украина тратила весь свой госбюджет исключительно на оборону, самостоятельно защититься от такой мощной армии как Россия страна не сможет.

"И здесь для Украины лучше искать другие пути защиты. То есть это, конечно, участие в НАТО", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская армия готова к отражению российского вторжения. А в Верховной Раде наконец-то на законодательном уровне утвердили воинское приветствие "Слава Украине!".

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