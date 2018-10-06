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МирСпорт

''У нас война'': экономист обосновал расходы Украины на оборону

1.3тЧитать материал на украинском

Нынешние бюджетные расходы Украины на оборону абсолютно обоснованы. Учитывая войну на Донбассе выделение 6% от ВВП это разумная цифра.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономический эксперт Евгений Невмержицкий. По его словам, другие развитые страны в среднем тратят на оборону приблизительно 3% от ВВП.

"Но если у нас война, конечно, расходы на оборону должны быть увеличены. У нас вдвое больше, поскольку у нас происходят военные действия", - пояснил Невмержицкий.

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Экономист уточнил, что финансирование армии должно быть достаточным для обеспечения безопасности государства. Но по сравнению с таким агрессором как Россия, даже если бы Украина тратила весь свой госбюджет исключительно на оборону, самостоятельно защититься от такой мощной армии как Россия страна не сможет.

"И здесь для Украины лучше искать другие пути защиты. То есть это, конечно, участие в НАТО", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская армия готова к отражению российского вторжения. А в Верховной Раде наконец-то на законодательном уровне утвердили воинское приветствие "Слава Украине!".

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Евгений Невмержицкий
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаУкраинаЭкономика УкраиныВооруженные силы Украиныбюджетармия
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
"...украинская армия готова к отражению российского вторжения:.... в Верховной Раде наконец-то на законодательном уровне утвердили воинское приветствие "Слава Украине!". Ну не смешно ли? Ну где можно так посмеяться, как не на Обозе!!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Michael Kuksov, СУГС
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Для этого рагулей и кормили печенюшками на Майдане. Шароварники должны быть нищими, злыми и вооруженными, чтобы американский хозяин мог натравливать их на Россию. Целью майданного переворота было создание американцами ручной шавки, которая будет тявкать по щелчку пальца и гадить под дверь соседям. Нынешняя Украина очень хорошо справляется с этой ролью.
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