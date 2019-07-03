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"У нас тут королевство!" Террористы "ЛНР" придумали новые "издевательства"

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В "ЛНР" террористы на несколько дней отключат во временно оккупированном Луганске электричество и водоснабжение.

Об этом передает LIGA.net со ссылкой на сообщения местных жителей.

"Говорят, что 5 июля отключат вечером и, возможно, дадут свет 7 июля. При такой жаре - это издевательство", – сообщили изданию источники.

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При этом температура в городе ожидается +37 градусов.

"Холодильники потекут, продукты, которые тут покупаем по бешеным ценам, получается, вообще пропадут", – пожаловалась луганчанка Марина (имя изменено), добавив, что возможно света также не будет в Алчевске, Кадиевке и Антраците.

"Воды, которую дают по графику, тоже не будет. Пятый год проблема не решается, никто ничего не объясняет. Понимаете, у нас тут свое "королевство", – отметила она.

Террористы "ЛНР"

Террористы "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику.

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Тема
Новости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости ЛНР
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Мир Миру
Мир Миру
Щось не чутно пропозицій "Зеленський, введи війська!" Тому не вірю в правдивість таких "репортажів".
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