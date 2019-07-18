"У нас нет иного пути": в Германии приготовили подлость для Украины из-за России

В Германии заявили, что разумный следующий шаг в отношениях России и Евросоюза — снятие антироссийских санкций.

Такое заявление сделал глава германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер в интервью газете Die Welt. Он подчеркнул, что иного пути нет.

"У нас нет иного пути. Правильно, что Россия вернулась в ПАСЕ и что Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток-2". Далее стоит перейти к снятию санкций", — считает Кретшмер.

Он подчеркнул, что решение украинского конфликта — важная цель, для которой стоит делать все возможное, однако санкции на этом пути не продвинули европейских политиков ни на шаг.

Санкции

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 20 июня принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

Из-за ограничений РФ уже потеряла около $150 млрд и с каждым годом число граждан страны-агрессора, которые не готовы платить за полуостров, растет.

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