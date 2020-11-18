У МВФ есть опасения насчет Украины, – замминистра финансов

У МВФ есть несколько пунктов, которые вызывают вопросы к антикоррупционной реформе в Украине.

Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью "Корреспонденту". При этом, по его словам, все структурные маяки по новой программе stand-by уже выполнены.

Таким образом, отметил Драганчук, формальных предпосылок для того, чтобы не давать Украине транш или не присылать миссию, у МВФ нет. При этом фонд смотрит на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная.

"Решение Конституционного суда не представляет в лучшем свете нашу страну и, действительно, может посылать какой-то негативный сигнал МВФ... Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро. Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии – не главное", – пояснил заместитель министра.

По его словам, каждый день представители Офиса президента и Высшего совета юстиции общаются с МВФ.

"Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты. Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала – начала работы миссии фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", – прояснил Драганчук.

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