У МВФ есть опасения насчет Украины, – замминистра финансов
У МВФ есть несколько пунктов, которые вызывают вопросы к антикоррупционной реформе в Украине.
Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью "Корреспонденту". При этом, по его словам, все структурные маяки по новой программе stand-by уже выполнены.
Таким образом, отметил Драганчук, формальных предпосылок для того, чтобы не давать Украине транш или не присылать миссию, у МВФ нет. При этом фонд смотрит на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная.
"Решение Конституционного суда не представляет в лучшем свете нашу страну и, действительно, может посылать какой-то негативный сигнал МВФ... Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро. Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии – не главное", – пояснил заместитель министра.
По его словам, каждый день представители Офиса президента и Высшего совета юстиции общаются с МВФ.
"Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты. Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала – начала работы миссии фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", – прояснил Драганчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
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