У Меркель попытались сорвать санкции США против "газопровода Путина"

Правительство Германии пыталось помешать введению американских санкций против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

В частности, незадолго до подписания ограничительных мер президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Министерство иностранных дел страны направило Вашингтону письмо. Об этом сообщает Bild.

В документе отмечалось, что Украина и Россия договорились о новом транзитном контракте с 1 января 2020 года.

В связи с этим МИД Германии считает, что санкции против "Северного потока-2" не нужны.

При этом журналисты отмечают, что официальный Берлин придумал газовое соглашение, поскольку о достижении компромисса по транзитным переговорам стало известно лишь 20 декабря.

Позже координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер выразил надежду, что строительство "Северного потока-2" будет завершено во второй половине 2020 года.

"Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов. В Европе признают, что каждый несет ответственность за обеспечение энергоснабжения", – отметил Байер.

Правительство Германии пыталось помешать введению американских санкций против газопровода

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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