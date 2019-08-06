"У меня средняя зарплата": Розенко объяснил получение 88 тысяч гривень

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко объяснил, что начисленные ему 88 тысяч гривень – это зарплата вместе с разовой выплатой перед отпуском.

"Моя зарплата не увеличивалась. На протяжении трех последних лет она составляет около 35 тысяч гривень", – заявил Розенко в эфире ObozTV.

Вице-премьер подчеркнул, что его зарплату нельзя назвать высокой.

"У меня средняя зарплата, которая отвечает даже не топ-менеджменту Украины. Чистыми примерно получается в районе 30-35 тысяч гривень в месяц. Если взять топ-менеджеров государственных и частных компаний, то там зарплаты стартуют от 350 тысяч гривень", – отметил он.

"Поэтому я не могу назвать свою зарплату высокой. Да, она выше, чем у большинства наших соотечественников. Но я думаю, что она адекватна занимаемой должности", – уточнил Розенко.

На вопрос, откуда тогда в СМИ взялась цифра в 88 тысяч гривень, чиновник ответил: "Очень просто. В связи с тем, что я сейчас нахожусь в отпуске".

"Система начисления зарплаты предусматривает, что выплачивается зарплата за предыдущий месяц, и также за время проведения отпуска. Наверное, из-за этого. Плюс у меня была командировка. Видимо, компенсация за командировку тоже попала в эту сумму", – пояснил Розенко.

Ранее в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин было указано, что зарплата Павла Розенко за июнь составила 88,6 тыс. гривень.

Ответ секретариата Кабмина на запрос СМИ Українські новини

Павел Розенко сравнил свою зарплату с окладом других топ-менеджеров

Как писал OBOZREVATEL, средняя заработная плата в Украине в июне 2019 года составила 10783 грн (+17,96% за год), в долларовом эквиваленте – $410. При этом прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 8,1% в год.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года составляет 4173 грн. По словам Павла Розенко, уже в 2020 году она должна вырасти как минимум до 6500 грн.

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