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"У меня нет газовой плиты": Вакарчук пояснил конфуз в эфире ток-шоу

1.3тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не смог ответить на вопрос о цене на газ, поскольку он был задан с целью манипуляции.

Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени". Таким образом кандидат в нардепы прокомментировал дебаты, во время которых не смог ответить на вопрос лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко о тарифах на голубое топливо.

"Мне кажется, что вопрос, который мне был задан, в каком-то смысле был манипулятивный. Потому что мы знаем прошлое этих политиков. Они пришли из торговли газом. Это они договаривались с Россией о ценах на газ, за которые мы еще много лет должны были расплачиваться миллиардами лишних долларов", – сказал Вакарчук.

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Вакарчук и Тимошенко

Вакарчук и Тимошенко

Кроме того, он добавил, что не имеет газовой плиты, но хорошо знает счета, которые ему приходят.

"Но я очень хорошо знаю цены. Я человек, который живет обычной жизнью. Я, в отличие от них всех, живу в многоквартирном доме. Мне, как и всем, приходят счета за электричество: у меня нет дома газовой плиты, но я плачу за электричество. Я хорошо знаю, какие эти счета. Я прекрасно понимаю, что если даже мне эти счета кажутся большими, то какими они могут быть для обычных людей. Поэтому пусть они не рассказывают о знаниях цен. С такими знатоками цен мы за 28 лет уже дошли до того, что мы – самая бедная страна в Европе", – сказал Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук заявил, что планирует прекратить давать концерты, если будет работать в парламенте на исполнительной должности. Он сообщил, что его политсила идет в парламент, чтобы завершить в Украине судебную реформу.

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Тема
Цена на газ
Персоны
Святослав ВакарчукЮлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
газ
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Закон Порядок
Закон Порядок
та ему пофиг сколько что стоит.как говорится:если у людей нет хлеба , пусть едят пирожные.
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не дождетесь
не дождетесь
сказочный...
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