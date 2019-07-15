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"У меня меньше!" Зеленский изумился из-за зарплат чиновников в Одессе

6.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу заслушал доклады местных чиновников, зарплата одного из которых вызвала у главы государства удивление.

Видео инцидента опубликовано на одном из YouTube каналов, передают "Українські Новини". Так, на видео можно наблюдать, как президент задает чиновнику вопрос о том, кто ему назначил зарплату. Чиновник ответил, что данным вопросом занимается профильное министерство.

Затем Зеленский спросил у чиновника о сумме его зарплаты.

"А какая у Вас зарплата? 120 тысяч гривен. 120 тысяч на руки? А у меня – 22 тысячи", – возмутился Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский за первые 30 дней на своей должности получил 12 тысяч гривен зарплаты.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
видео зарплата
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
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