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У Медведчука расставили все точки по вопросу покупки телеканала "Интер"

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Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук не покупал у предпринимателя Дмитрия Фирташа телеканал "Интер".

Как сообщает пресс-служба политика в Facebook, комментируя появившуюся информацию в СМИ, у политика даже нет таких планов.

"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы покупке Медведчуком телеканала "Интер". Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки", – сказано в сообщении.

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Виктор Медведчук

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее информация о том, что Медведчук якобы купил у Фирташа 80% акций телеканала "Интер" появилась в ряде СМИ. При этом официального подтверждения не было.

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Персоны
Виктор МедведчукДмитрий Фирташ
Место
Украина
Тег
телеканал Интер
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