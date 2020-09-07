У "кошелька" Лукашенко нашли элитную недвижимость в Лондоне

Жена и дочь белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева, которого называют спонсором режима Александра Лукашенко, владеют 12 квартирами в районе Вест-Энд в Лондоне на сумму около 18 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сказано в совместном расследовании британского издания The Times и антикоррупционной организации Transparency International. Как сказано, недвижимость зарегистрирована с помощью нескольких офшорных компаний.

Стоимость квартир составляет 18 млн фунтов. Почти все они были приобретены, когда Пефтиев находился под санкциями (с 2011 года по 2014 год). Санкции не распространялись на членов его семьи, поэтому де-юре сделки не нарушили санкций.

По данным издания, квартиры расположены в районах Марилебон, Кенсингтон, Пимлоко, Ноттинг-Хилл и Паддингтон. Дочери Пефтиева 32-летняя Анна Пефтиева и 31-летняя Ольга Ван Вуурен напрямую совместно владеют тремя квартирами стоимостью 4 млн фунтов (5,3 млн долларов).

Две квартиры из этих были куплены компаниями Isely Investments и Kelly Bay Pacific Overseas, зарегистрированными на Сейшельских островах. Компаниями владела жена бизнесмена Ольга Пефтиева.

Согласно документам в открытом доступе, семья Пефтиева приобрела еще 9 квартир в Великобритании на общую сумму 13,6 млн фунтов (17,9 млн долларов), пишет газета.

По данным "панамского досье", владельцами остальной недвижимости являются пять принадлежащих Пефтиевой компаний на Сейшельских островах. После утечки в 2016 году компании поменяли названия. Владеет ли ими Пефтиева сейчас, неясно, сказано в материале.

Связь Пефтиева и Лукашенко

Пефтиев был связан с созданием белорусского спецэкспортера вооружений "Белтехэкспорт". Фирма была известна торговлей оружием из российских арсеналов. Возможно, именно доступ к оружию и российским контактам стал началом крепкой дружбы Пефтиева с Александром Лукашенко, который занимал должность президента Беларуси пять сроков подряд.

Хотя Лукашенко не раз отрекался от знакомства с бизнесменом, Пефтиев не один год финансировал его проекты.

В 2012 году Пефтиев объявил, что продал "Белтехэкспорт" российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу, после чего у силовиков появились вопросы к нему. Сейчас большинство времени бизнесмен проводит за границей, а в Беларуси строит церкви.

Многие оппозиционные телеграм-каналы, например Nexta, называют Пефтиева "кошельком" Лукашенко.

Пефтиева называют "кошельком" Лукашенко Telegram-канал Nexta

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе готовят санкционный список лиц, которые причастны к избиениям и исчезновениям протестующих против результатов выборов в Беларуси. В частности, в список попадет министр внутренних дел страны Юрий Караев.