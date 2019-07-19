У Коломойского выставили на продажу известный украинский банк

Компания "Дайрис" из группы Приват украинского олигарха Игоря Коломойского взыскала и выставила на торги контрольный пакет акций Проминвестбанка.

Соответствующее финансовое учреждение ранее принадлежало российскому Внешэкономбанку, сообщает Finclub.

"28 августа 2019 года на АО "Фондовая биржа ПФТС" состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акции ПАО "Проминвестбанк" (99,7726% уставного капитала), ISIN – UA4000136329", – говорится в сообщении.

Первоначальная стоимость пакета составляет около 532 млн гривен.

Аукцион по продаже акций Проминвестбанка стартует в 11:00.

Компания украинского олигарха взыскала и выставила на торги контрольный пакет акций Проминвестбанка LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии украинского полуострова.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде Ощадбанк сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!