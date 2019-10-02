У Коломойского пошли на уступки НБУ по ПриватБанку

Компания "Арлан", которая принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому, выплатила задолженность по кредиту рефинансирования.

Соответствующий кредит Национальный банк Украины предоставил ПриватБанку до его национализации, говорится на сайте НБУ.

"ООО" Арлан" выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования", – сообщили представители регулятора.

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В НБУ напомнили, что в мае 2018 года подали в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Арлан".

Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

18 сентября 2019 года Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО "Арлан".

Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступило ООО "Арлан", последнее обязывалось погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества.

Это уже второй пример решения судебного спора по имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка путем заключения мирового соглашения.

Впервые мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов" было утверждено Хозяйственным судом Днепропетровской области 28 августа 2019 года.

6 сентября завод ферросплавов досрочно выполнил обязательства перед НБУ, погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Компания, принадлежащая миллиардеру Игорю Коломойскому, выплатила задолженность по кредиту рефинансирования

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц

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