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У кого в Украине заберут субсидии: новые правила и жалобы соседей

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В Украине разрешили жаловаться на соседей, если кажется, что они незаконно получают субсидии. На данный момент подразделения органов соцзащиты проверяют около 500 таких жалоб.

Об этом сообщили в Минсоцполитики. Узнать, кто получает субсидию, а кто нет, можно с помощью единого открытого реестра. В нем можно проверить любой адрес и узнать, получает ли субсидию, например, соседи. А если при этом сосед ездит на хорошей машине, отдыхает за границей или вы знаете о том, что он работает неоформленным, "настучать" можно по телефону 0-800-50-20-57.

За что могут забрать субсидию:

  • долг за коммуналку как минимум за два месяца;

  • автомобиль не старше 2010 года выпуска;

  • большая недвижимость: (квартира от 120 кв.м. и дом от 200 кв.м);

  • ложь в декларации;

  • если в квартире есть трудоспособный, который нигде не работает и не стоит ан учете в центре занятости, не платит ЕСВ;

  • покупка на сумму от 50 тыс. грн.

Субсидии в Украине

Субсидии в Украине

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Отметим, в Украине запустят новую систему проверки субсидиантов, которая позволит разделить получателей государственной помощи на два списка – "черный" и "белый". Как заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, попавших в "белый список" субсидиантов контролирующие органы проверять либо не будут вовсе, либо будут проверять изредка, а за лицами из другого перечня будет установлен тщательный контроль.

Как ранее писал OBOZREVATEL, субсидианты после повышения тарифа на газ и других коммунальных услуг платить больше не будут. Так, размер их платежа привязан к доходам, прожиточному минимуму и нормативам. Примерный размер скидки можно рассчитать с помощью специального калькулятора.

Ранее стало известно, что большое количество получателей субсидий отсеялось после того, как Кабинет министров поменял систему предоставления помощи.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидиитарифы
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