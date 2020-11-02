У Коболева есть договоренности с Коломойским с 2014 года, – Витренко

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что глава наблюдательного совета "Укрнафты" Андрей Коболев вступал в договоренности с миллиардером Игорем Коломойским.

"Даже когда я отвечал за "Укрнафту", он имел отдельные переговоры с Коломойским касательно "Укрнафты". Он разговаривал и продолжает разговаривать с Коломойским по поводу "Укрнафты" с 2014 года. У него есть свои договоренности с ним все эти годы", – заявил Витренко в интервью ЭП.

Кроме того, по его словам, Коболев получил свою должность в 2020 году без конкурса. В связи с этим Витренко считает, что открытый конкурс в "Укрнафте" не на руку Коболеву.

"Коломойский мог сказать Коболеву: "Если ты получил свою должность без конкурса, то почему настаиваешь на том, чтобы другие были назначены на должность через конкурс?". Он вынужден играть в политические "договорняки", потому что он часть этой власти, живет по их законам. Это моя интерпретация", – резюмировал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн и аналитик нефтегазового портала enkorr Виталий Крижевский считают, что "тихая контрреволюция" в "Укрнафте" была бы невозможна без молчаливого согласия главы наблюдательного совета крупнейшей нефтедобывающей компанией страны Андрея Коболева и НАК "Нафтогаз Украины".