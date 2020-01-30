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30 января • обновлено в 13:12
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У "Киевстара" произошла серьезная авария: пропала связь в ряде городов

1.1т
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У "Киевстара" произошел технический сбой, из-за которого жители Львова и ближайших населенных пунктов остались полностью или частично без связи.

При этом представители мобильного оператора отметили, что соответствующую проблему уже устранили. Об этом пресс-служба "Киевстара" сообщила в комментарии OBOZREVATEL.

"Возник технический сбой. Он длился час – с 11:40 до 12:40. Сейчас неполадки устранили, причины все еще выясняем. Сейчас все услуги предоставляется в полном объеме", – заявила пресс-секретарь оператора Ирина Леличенко.

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Автор
Виктор Калиненко
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