''У каждого есть папа'': как оккупанты ''убивают'' бизнес в Крыму

В оккупированном Севастополе предприниматели массово жалуются на "местные власти", отмечая, что "город зачищают от всех, кто пока еще может зарабатывать".

"Митинги, суды, публичные обвинения в вымогательстве – не помогает ничего. На днях загнанные в угол коммерсанты перешли в наступление", – сообщают "Примечания".

В частности, председатель "Русской общины Севастополя" Татьяна Ермакова, которая поддерживала оккупацию Крыма, обвинила чиновников в том, что они отдают все места для торговли в одни руки.

"Пока предприниматели месяцами стоят в очередях, чтобы получить вожделенную торговую точку, в кабинет чиновника заходит один человек, и после этого все места одномоментно заканчиваются", – заявила Ермакова.

По ее словам, такое происходит во многих сферах торговли в Севастополе

"У каждой есть свой "папа": елочный, картофельный, арбузный и так далее. Именно "папа" получает все места для своих людей", – резюмировала Ермакова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму стоимость минимального набора продуктовой корзины выросла почти на 8%. При этом эксперты отмечают, что в скором времени стоимость продуктов на полуострове вырастет еще сильнее. Росту цен поспособствуют проседание курса рубля, повышение ставки НДС, а также неурожай отдельных овощных культур и пшеницы.