У Гройсмана ответили на "срыв" транша МВФ для Украины

Информация о возможном срыве очередного транша Международного валютного фонда из-за конфликта между премьером Владимиром Гройсманом и министром финансов Александром Данилюком не соответствует действительности.

"Это одна из очередных мифологий, которая в последнее время распространяется в СМИ", – заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Андрей Денисенко в комментарии "112 Украина".

По его словам, предупреждать или говорить о чем-то можно лишь тогда, когда есть определенное решение.

Новости В МВФ рассказали о переговорах с Украиной по Антикоррупционному суду

Ранее появилась информация о том, что МВФ якобы предупредил Украину о возможном срыве очередного транша в связи с тем, что "Фонд крайне недоволен последними решениями правительства относительно полномочий Минфина и подчинения ГФС".

Напомним, что программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минфине рассказали о перспективах новой программы с МВФ.