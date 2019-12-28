За проезд по дорогам: в Украине задумали ввести плату для иностранных грузовиков

Министерство инфраструктуры планирует подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией.

"Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика", – сообщил глава ведомства Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году", – добавил он.

Также, по словам министра, в проработке находятся документы по концессии автодорог Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

Криклий подчеркнул, что в случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

Министерство инфраструктуры планирует подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией Facebook Владислав Криклий

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.

Депутаты приняли решение поддержать законопроект за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек).

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