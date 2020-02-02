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2 февраля • обновлено в 16:10
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У Гончарука захотели собрать данные о доходах украинцев

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Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о намерении собрать информацию об официальных доходах населения и запустить единый реестр украинцев.

"Мы будем работать дальше для того, чтобы распределить по отдельным населенным пунктам - там достаточно большая работа. Мы хотим получить половое и возрастное распределение населения по отдельным регионам, отдельным населенным пунктам, по отдельным районам. Далее мы дадим информацию по официальным доходам – это также будет достаточно интересная информация", – заявил Дубилет, передает УНН.

По его словам, в течение 1-2 лет Кабинет министров намерен привести в порядок проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован.

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"Он будет наполняться из многих реестров", – резюмировал Дубилет.

В течение 1-2 лет правительство намерено привести в порядок проект по запуску единого реестра

В течение 1-2 лет правительство намерено привести в порядок проект по запуску единого реестра

Как писал OBOZREVATEL, согласно так называемой электронной переписи населения в Украине проживает 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Александр Дубилет
Место
Украина
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