У Гончарука увеличили выплаты для детей-сирот: озвучена новая сумма

Кабинет министров увеличил социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 24 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

В частности, в 2020 году возрастет размер пособия на одного человека:

на более чем 1000 грн/мес (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

на более чем 3000 грн/мес (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Одновременно с этим на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей.

Таким образом, с 2020 года обеспечение составит один прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Кабинет министров увеличил социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством.

Пособие на детей до 6 лет увеличили до 3 252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4 054 гривен.

Одновременно с этим до 485 гривен повысили декретные выплаты для незастрахованных лиц.

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