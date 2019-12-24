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24 декабря • обновлено в 16:24
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У Гончарука увеличили выплаты для детей-сирот: озвучена новая сумма

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Кабинет министров увеличил социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 24 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

В частности, в 2020 году возрастет размер пособия на одного человека:

  • на более чем 1000 грн/мес (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

  • на более чем 3000 грн/мес (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

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Одновременно с этим на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей.

Таким образом, с 2020 года обеспечение составит один прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Кабинет министров увеличил социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью

Кабинет министров увеличил социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством.

  • Пособие на детей до 6 лет увеличили до 3 252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4 054 гривен.

  • Одновременно с этим до 485 гривен повысили декретные выплаты для незастрахованных лиц.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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