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12 февраля • обновлено в 14:18
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У Гончарука пошли на радикальные меры для борьбы с долгами Украины

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Кабинет министров создал Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.

"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, еще лучших результатов правительство ожидает благодаря запуску Долгового агентства, которое должно максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

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"Создание долгового агентства – необходимое условие выполнения плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", – резюмировал Гончарук.

Кабинет министров создал Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований

Кабинет министров создал Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина должна выплатить Международному валютному фонду более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

  • Ранее совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А для создания агентства и выплаты зарплат и миллионных премий его руководству мы еще один кредит возьмем у МВФ)
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