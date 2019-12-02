Цена будет рыночной: Кабмин рассказал о кардинально новых тарифах на газ

В Украине гарантированная цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года составит 6,9 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.

В этой цене учтен налог на добавленную стоимость, однако не указаны тарифы на транспортировку и распределение газа. Они в настоящее время пересматриваются регулятором, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас цена газа для населения составляет 4,9 тысячи гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

"6,9 тысячи гривен – это четко зафиксированная фьючерсная цена, которая позволяет говорить о том, что основная ее часть на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года", – сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, предложенный механизм фиксированной цены является рыночным, он не вызвал нареканий со стороны представителей Международного валютного фонда и европейских институций.

Гарантированная цена на природный газ для населения составит 6,9 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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