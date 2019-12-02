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2 декабря • обновлено в 22:21
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Цена будет рыночной: Кабмин рассказал о кардинально новых тарифах на газ

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В Украине гарантированная цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года составит 6,9 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.

В этой цене учтен налог на добавленную стоимость, однако не указаны тарифы на транспортировку и распределение газа. Они в настоящее время пересматриваются регулятором, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас цена газа для населения составляет 4,9 тысячи гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

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"6,9 тысячи гривен – это четко зафиксированная фьючерсная цена, которая позволяет говорить о том, что основная ее часть на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года", – сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, предложенный механизм фиксированной цены является рыночным, он не вызвал нареканий со стороны представителей Международного валютного фонда и европейских институций.

Гарантированная цена на природный газ для населения составит 6,9 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров

Гарантированная цена на природный газ для населения составит 6,9 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

  • "Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Цена на газ
Место
Украина
Тег
газ
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Комментарии
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
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7
1
Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Bogdanov Igor, телемост у тебя на балконе был?
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0
2
Kazantsev Andrey
Kazantsev Andrey
Bogdanov Igor, это подло,провели мимо украины,но ни чего селяне в Стокгольмский арбитраж иск подадут,за упущенную прибыль млрд 100 долларов стребуют)))
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5
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
СКОРО НАЧНЕТСЯ ШОУ!))))
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3
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Админы. Вас не стыдно за свой ресурс? Посмотрите на скот с паРРаши. Как они распоясались. Вас не смущает, что прямо нарушается Закон Украины? Запрещающий отрицание Голодомора? Для быдла с росеи это пустой звук. Как для любого негодяя, отрицающего тот же Холокост. Но не для вас. Вы, администрация ресурса, являетесь гражданами страны. Вы являетесь должностными лицами на этом ресурсе. Дальше цепочку продолжить? Кто должен следить за одичалыми тварями? Им Закон не писан. А вам?
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Николаев Олег, а ты неплохо получился на аватарке. Ну, вылитый рептелоид.
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0
1
Kazantsev Andrey
Kazantsev Andrey
Кацaп Кацaпыч, ахахаха за голодомор завыл,поляки плохо кормили в 1932 году вас холопов?))))
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